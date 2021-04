Ascolti tv, Dritto e Rovescio mette ko Piazzapulita. Isola dei Famosi giù (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Tg La7 di Enrico Mentana fa il 5% con 1.195.000, mentre alle 20,30 il Tg2 di Gennaro Sangiuliano informa 1.671.000 (6.4%). Il Tg3 alle 19 viene visto da 2.269.000 (12.9%), mentre il Tg4 delle 18,... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Tg La7 di Enrico Mentana fa il 5% con 1.195.000, mentre alle 20,30 il Tg2 di Gennaro Sangiuliano informa 1.671.000 (6.4%). Il Tg3 alle 19 viene visto da 2.269.000 (12.9%), mentre il Tg4 delle 18,...

Advertising

Affaritaliani : Ascolti tv, Dritto e Rovescio mette ko Piazzapulita. Isola dei Famosi giù - Gabriel12349955 : Dritto e rovescio: il governo sempre maledetto ascolti il buon senso di Salvini e di grandi imprenditori come Briat… - SilvaButta : @tuttosport @mike_fusco Non ascolti i falsi, dritto per la sua strada, ora e sempre...fino alla fine. - MagiFausto : @MariellaLoi Grazie dritto e rovescio ci avete salvato e vi siete salvati gli ascolti - gaialerose : se ascolti le mie playlist arrivi dritto a me -