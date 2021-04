Ascolti tv | cala ancora l' ”Isola dei Famosi” Bene “Un Passo dal Cielo”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Glidi giovedì 22 aprile Nella serata di ieri, si impone,una volta la fiction Rai, “Undal6 – I Guardiani”. La serie come successo nelle altre settimane conquista la serata del giovedì sera. La produzione rai ha raccolto 4.952.000 spettatori pari al 21.6%. Alle spalle, in calo, l’appuntamento (il secondo della settimana) con “L’dei” che ha registrato 2.838.000 spettatori pari al 16.9% di share. Continua il vero e proprio flop del programma, in onda su Rai 2, Anni 20, che ottiene solo 435.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 Security ha intrattenuto 1.389.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 il ritorno di Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.205.000 spettatori pari ad uno share del 4.9% . Leggi anche: “Un ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti cala

tv: Un passo dal cielo 6 contro Isola dei famosi. Auditel ieri sera, 22 aprile 2021 Un passo dal cielo 6 batte L'Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi. Rai 1: Un passo dal cielo 6 , la quarta ...Amici è infatti l'ultimo pezzo del puzzle: in precedenza anche C'è Posta Per Te, Tu Si Que Vales avevano dimostrato in termini didi andare molto meglio rispetto ai programmi proposti da Rai1."L'Isola dei Famosi" perde terreno. Gli ascolti tv del 22 aprile segnano un momento esiziale per la storia stagionale del format: 2.838.000 spettatori netti per il 16.9% di share. Per trovare un ...Ma veniamo agli ascolti della puntata. Come sarà andata ieri sera ... 4,9 milioni e il 21,6%. A confermare il calo è il confronto con le puntate precedenti. Quella di lunedì 20 aveva registrato ...