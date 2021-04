Articolo Uno Taranto, Festa della Liberazione: ricorrenza imprescindibile da ricordare e rinnovare sempre (Di venerdì 23 aprile 2021) In occasione della festività della Liberazione dell’Italia, del prossimo 25 Aprile, vogliamo ricordare, con ammirazione, il grande traguardo raggiunto dei nostri avi. La sconfitta del nazifascismo ha restituito la libertà a tutti i cittadini dopo 20 anni di repressioni e sottomissioni imposte dalla dittatura fascista e 5 lunghi anni di guerra. Il minimo gesto di gratitudine per i nostri Partigiani, che hanno lottato per la Liberazione della nostra nazione, è tramandare la memoria di ciò che è stato, affinché non accada più. La libertà purtroppo anche oggi, nel 2021, non è una condizione scontata: abbiamo ancora tanto da lavorare per sconfiggere le sopraffazioni, le costrizioni che limitano e condizionano il vivere civile. Articolo Uno condanna ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 23 aprile 2021) In occasionefestivitàdell’Italia, del prossimo 25 Aprile, vogliamo, con ammirazione, il grande traguardo raggiunto dei nostri avi. La sconfitta del nazifascismo ha restituito la libertà a tutti i cittadini dopo 20 anni di repressioni e sottomissioni imposte dalla dittatura fascista e 5 lunghi anni di guerra. Il minimo gesto di gratitudine per i nostri Partigiani, che hanno lottato per lanostra nazione, è tramandare la memoria di ciò che è stato, affinché non accada più. La libertà purtroppo anche oggi, nel 2021, non è una condizione scontata: abbiamo ancora tanto da lavorare per sconfiggere le sopraffazioni, le costrizioni che limitano e condizionano il vivere civile.Uno condanna ...

