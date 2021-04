**Arte: tavola della Scuola Romana del XIII secolo acquista da museo di Boston** (Di venerdì 23 aprile 2021) New York, 23 apr. - (Adnkronos) - Una rara tavola con fondo oro della Scuola Romana del XIII secolo, un bellissimo esemplare di influenza bizantina, dal titolo "Otto scene della vita di Cristo", è stata aggiudicata per 1,47 milioni di dollari all'asta di 'Old Masters' di Christie's a New York. A vendere è stato l'economista e collezionista cileno Álvaro Saieh, che aveva acquistata l'opera nel 2002. La più antica opera di pittura mai offerta in un'asta - eseguita intorno al 1275-1300 - entrerà a far parte del Museum of Fine Arts di Boston. Un dipinto di Lucas Cranach il Vecchio, "La Resurrezione" (1530), è stato venduto nella stessa asta per 2,2 milioni di dollari. Tre collezionisti si sono contesi l'opera "La visione di Sant'Antonio Abate" di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) New York, 23 apr. - (Adnkronos) - Una raracon fondo orodel, un bellissimo esemplare di influenza bizantina, dal titolo "Otto scenevita di Cristo", è stata aggiudicata per 1,47 milioni di dollari all'asta di 'Old Masters' di Christie's a New York. A vendere è stato l'economista e collezionista cileno Álvaro Saieh, che avevata l'opera nel 2002. La più antica opera di pittura mai offerta in un'asta - eseguita intorno al 1275-1300 - entrerà a far parte del Museum of Fine Arts di Boston. Un dipinto di Lucas Cranach il Vecchio, "La Resurrezione" (1530), è stato venduto nella stessa asta per 2,2 milioni di dollari. Tre collezionisti si sono contesi l'opera "La visione di Sant'Antonio Abate" di ...

