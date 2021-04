Arsenal-Everton 0-1 | altro che Super League | Ancelotti fa lo sgambetto

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’fa loall’e torna a casa con la vittoria: 0-1 contro i Gunners che vedono l’Europa sempre più lontana Carlonon fa sconti all’ed esce con i tre punti dall’Emirates Stadium nella sfida decisiva per un posto in Europa. A decidere è un autogol di Leno al 76? che condanna i Gunners ad un’esclusione quasi certa dalle prossime competizioni europee.non con 46 punti, meno 6 dall’e con una gara in meno: i Gunners puntano tutto sull’Europa. Ma ora c’è lo scoglio Villareal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySportsPL : GOAL! Arsenal 0-1 Everton (Leno OG, 76) - SkySport : Arsenal, la protesta dei tifosi contro la Superlega prima della gara con l'Everton - SuperSportBlitz : #PL – Goal Alert: Arsenal 0-1* Everton *(og: Leno 76') #SSFootball - serieAnews_com : #PremierLeague, proteste dei tifosi dell'#Arsenal sulla #SuperLega. #arsenaleverton - passionepremier : Premier League, una papera di Leno decide l'anticipo della 33^ giornata: Everton batte Arsenal 0-1

0 - 1, tabellino e statistiche Premier League, la classificaGrazie a un clamoroso autogol del portiere Leno, l'torna a vincere in casa dell'dopo 25 anni, chiude a 6 la serie di partite senza vittorie in Premier e torna a sperare di poter agganciare la zona Champions, ora a 3 lunghezze ( la ...Con questa vittoria l’Everton stacca l’Arsenal (nono) portandosi a -3 dal West Ham quinto in classifica. Tutte le altre partite della 33^ giornata sono in programma a partire da domani.L’Everton fa lo sgambetto all’Arsenal e torna a casa con la vittoria: 0-1 contro i Gunners che vedono l’Europa sempre più lontana Carlo Ancelotti non fa sconti all’Arsenal ed esce con i tre punti dall ...