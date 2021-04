Arrestato 34enne al confine: era latitante da 13 anni (Di venerdì 23 aprile 2021) Arrestato 34enne romeno al confine era latitante da 13 anni. Il soggetto era riuscito a far perdere le proprie tracce per oltre un decennio, ma è risultato fatale il controllo della pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina, mentre il soggetto viaggiava indisturbato su un autobus di linea diretto dalla Romania in Spagna. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021)romeno alerada 13. Il soggetto era riuscito a far perdere le proprie tracce per oltre un decennio, ma è risultato fatale il controllo della pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina, mentre il soggetto viaggiava indisturbato su un autobus di linea diretto dalla Romania in Spagna.

Advertising

milanomagazine : Brindisi, I Carabinieri della Stazione di San Donaci hanno arrestato un 34enne del luogo, già affidato in prova ai… - MeridioNews : Cocaina nel giubbotto, arrestato spacciatore Controllo della polizia. 34enne ai domiciliari - corrado_quarta : RT @baritoday: Pretende soldi per la droga e aggredisce i genitori, poi fugge portando via i loro cellulari: 34enne bloccato dai carabinier… - Strill_it : Arrestato 34enne con oltre 400gr di cocaina in macchina - infoiteconomia : Catanzaro, arrestato in flagranza di reato un 34enne per detenzione grosso quantitativo di cocaina -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato 34enne Cocaina sotto leva del cambio, dopo 11 mesi lascia gli arresti ... dinanzi al quale è in corso il processo, per Gianluca De Florio (avvocato Antonio Leone), il 34enne di Benevento che nel maggio dello scorso anno era stato arrestato, al pari di un'altra persona, ...

34enne eritrea uccisa a coltellate, arrestato il marito Una donna eritrea di 34 anni stata uccisa a coltellate nel suo appartamento a Peseux (NE). Il marito della vittima, pure eritreo, stato arrestato sul posto poco dopo il fatto di sangue, riferisce un comunicato della polizia cantonale. La centrale neocastellana per le emergenze stata informata alle 8.50 che una persona era gravemente ...

In auto con quasi mezzo kg di cocaina -arrestato 34enne ZMedia Arrestato 34enne al confine: era latitante da 13 anni Arrestato 34enne romeno al confine era latitante da 13 anni. Il soggetto era riuscito a far perdere le proprie tracce per oltre un decennio, ma è risultato fatale il controllo della pattuglia del ...

Spaccio di cocaina dalle case popolari: arrestati un uomo e due donne nei confronti di S.G. 40enne e di due donne S.V 64enne e S.I. 34enne, ritenuti responsabili dei reati di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, avviate nel ...

... dinanzi al quale è in corso il processo, per Gianluca De Florio (avvocato Antonio Leone), ildi Benevento che nel maggio dello scorso anno era stato, al pari di un'altra persona, ...Una donna eritrea di 34 anni stata uccisa a coltellate nel suo appartamento a Peseux (NE). Il marito della vittima, pure eritreo, statosul posto poco dopo il fatto di sangue, riferisce un comunicato della polizia cantonale. La centrale neocastellana per le emergenze stata informata alle 8.50 che una persona era gravemente ...Arrestato 34enne romeno al confine era latitante da 13 anni. Il soggetto era riuscito a far perdere le proprie tracce per oltre un decennio, ma è risultato fatale il controllo della pattuglia del ...nei confronti di S.G. 40enne e di due donne S.V 64enne e S.I. 34enne, ritenuti responsabili dei reati di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, avviate nel ...