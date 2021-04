Arance con pesticida | un grosso rischio in tavola | ecco il frutto che può costarti carissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) In totale, sono state 53 le segnalazioni nell'ultima settimana diffuse e dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff). Di queste, soltanto una è stata inviata dal ministero della Salute italiano. Nel dettaglio, come riporta ilfattoalimentare.it, l'elenco dei prodotti distribuiti nel nostro Paese oggetto di allerta comprende tre casi: migrazione di piombo e nichel da bollitore elettrico per vin brulè dalla Cina; residui di pesticidi non autorizzati (clorpirifos e dimetoato) in due lotti didall'Egitto. Come sempre in questi casi, però, non vengono date informazioni più precise circa i prodotti interessati dalle segnalazioni. E ancora, nella lista delle informative sui prodotti diffusi nel nostro Paese che non implicano un intervento urgente troviamo: sostanza non autorizzata (clorpirifos) in prezzemolo essiccato dalla Serbia, ...