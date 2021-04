Apple iPhone SE 128 GB con sconto di 50 euro su Amazon (Di venerdì 23 aprile 2021) Su Amazon oggi è in offerta l’iPhone SE da 128 GB, il modello più economico del colosso californiano. Grazie allo sconto del 9% questo modello costa ora 499 euro invece di 549. Parliamo di uno smartphone assai recente, una sorta di iPhone 11 “economico”, di cui però mantiene sostanzialmente tutto tranne il display. Quest’ultimo infatti non è di tipo OLED ma di tipo IPS con diagonale di 4,7 pollici e risoluzione pari a 1334 x 750 pixel, che produce una buona densità, pari a 326 PPI. Sulla parte frontale fa poi ritorno il pulsante Home con Touch ID come sistema di autenticazione, soluzione ormai abbandonata da Apple già da tempo, ma molto gradita ai consumatori. Per quanto riguarda il comparto fotografico se frontalmente troviamo una fotocamera da 7 Mpixel f/2.2, sul retro trova posto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Suoggi è in offerta l’SE da 128 GB, il modello più economico del colosso californiano. Grazie allodel 9% questo modello costa ora 499invece di 549. Parliamo di uno smartphone assai recente, una sorta di11 “economico”, di cui però mantiene sostanzialmente tutto tranne il display. Quest’ultimo infatti non è di tipo OLED ma di tipo IPS con diagonale di 4,7 pollici e risoluzione pari a 1334 x 750 pixel, che produce una buona densità, pari a 326 PPI. Sulla parte frontale fa poi ritorno il pulsante Home con Touch ID come sistema di autenticazione, soluzione ormai abbandonata dagià da tempo, ma molto gradita ai consumatori. Per quanto riguarda il comparto fotografico se frontalmente troviamo una fotocamera da 7 Mpixel f/2.2, sul retro trova posto ...

