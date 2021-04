Anzio | assolta dal Tribunale di Velletri l’Assessore Valentina Salsedo

(Di venerdì 23 aprile 2021)del Comune diè statadaldi. «È stato un percorso che mi ha segnato, ma oggi è un altro giorno che mi ripaga di tante amarezze e di tante sofferenze», ha commentatoa caldo. La, Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo del Comune di, ha poi proseguito: «Mi auguro che lo stesso clamore mediatico riservato alla mia vicenda giudiziaria, sia oggi dedicato per evidenziare la mia innocenza e la mia assoluzione, insieme a quella delle altre persone coinvolte. È stato un percorso che mi ha segnato e che, inevitabilmente, ha leso la mia serenità in famiglia, nel lavoro e nell’ambito della mia azione politica ed ...

Sono stati tutti assolti, dopo il rinvio a giudizio nel processo avviato nel 2018, gli indagati del procedimento per le proroghe degli appalti per la ...Tutti assolti perché “il fatto non costituisce reato”. L’assessore allo spettacolo e al turismo Valentina Salsedo, insieme a suo marito Ernesto Parziale, l’ex assessore P ...Sono stati tutti assolti, dopo il rinvio a giudizio nel processo avviato nel 2018, gli indagati del procedimento per le proroghe degli appalti per la cura del verde ad Anzio. Nel mirino prima delle in ...