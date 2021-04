Anticorpi monoclonali | Bassetti | «Li abbiamo usati su 181 persone in Liguria | sono farmaci salvavita»

(Di venerdì 23 aprile 2021) «Incon le ultime 4 somministrazioni in corso siamo arrivati a 181 pazienti Covid trattati condistribuiti su tutte le Asl regionali, tutti gli ospedali dellali hanno utilizzati». Queste le parole dell’infettivologo Matteo, coordinatore del dipartimento interaziendale regionale di Malattie infettive e primario del Policlinico San Martino, nel corso del punto stampa in Regione sulla pandemia. Il dato del San Martino è che «siamo a circa 100 pazienti trattati, hanno dai 30 a un massimo di 95 anni. Ad oggi dei trattati non c’è un decesso. Questirealmente». Proprio Open ha raccontato la storia di un giovane, Lorenzo, trattato con i...

Riguardo all'utilizzo degli anticorpi monoclonali, saranno consegnate in Italia circa 4.000 trattamenti: considerato che la distribuzione avviene sulla base dei trattamenti prescritti, la Liguria, ...Liguria . Si conferma al primo posto in Italia per numero di pazienti trattati con gli anticorpi monoclonali: è questo il risultato che può vantare la nostra regione. Grazie a questo dato la Liguria ha ottenuto una fornitura di ulteriori 245 fiale, più del doppio rispetto a quelle ...