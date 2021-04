Anticipazioni- Uomini e Donne: Il ritorno di Ida e forse un nuovo colpo di fulmine (Di venerdì 23 aprile 2021) Nuova scoppiettante puntata di ‘Uomini e Donne’ in programma oggi. Tra le protagoniste ci sarà di sicuro Ida, per lei un nuovo colpo di fulmine? Ida Platano (Instagram)Si prepara una nuova e scoppiettante puntata di ‘Uomini e Donne‘, ancora una volta regalerà un pomeriggio di spensieratezza ai milioni di telespettatori che ogni giorno seguono costantemente le vicende del programma targato Maria De Filippi. Un abitudine, ormai, quella di seguire pedissequamente cosa accade nello studio di Cinecittà, riadattato in questi mesi per rispettare le norme anti-Covid. Di fatto, la padrona di casa non si è mai arresa nel tempo a rinunciare al suo programma, e proprio questo è riuscita a mettere in piedi un’edizione molto particolare, in grado di convivere con la difficile ... Leggi su kronic (Di venerdì 23 aprile 2021) Nuova scoppiettante puntata di ‘’ in programma oggi. Tra le protagoniste ci sarà di sicuro Ida, per lei undi? Ida Platano (Instagram)Si prepara una nuova e scoppiettante puntata di ‘‘, ancora una volta regalerà un pomeriggio di spensieratezza ai milioni di telespettatori che ogni giorno seguono costantemente le vicende del programma targato Maria De Filippi. Un abitudine, ormai, quella di seguire pedissequamente cosa accade nello studio di Cinecittà, riadattato in questi mesi per rispettare le norme anti-Covid. Di fatto, la padrona di casa non si è mai arresa nel tempo a rinunciare al suo programma, e proprio questo è riuscita a mettere in piedi un’edizione molto particolare, in grado di convivere con la difficile ...

