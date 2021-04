«Anna», la nuova serie Original di Ammaniti su Sky e NOW (anche in 4K HDR) (Di venerdì 23 aprile 2021) I segreti, le meraviglie e gli orrori del mondo senza adulti di Anna, una Sicilia grande quanto un intero continente, da cui provare a scappare, oltre il mare, nella speranza di un mondo nuovo, si svelano finalmente da venerdi 23 Aprile, quando tutti gli episodi della... Leggi su digital-news (Di venerdì 23 aprile 2021) I segreti, le meraviglie e gli orrori del mondo senza adulti di, una Sicilia grande quanto un intero continente, da cui provare a scappare, oltre il mare, nella speranza di un mondo nuovo, si svelano finalmente da venerdi 23 Aprile, quando tutti gli episodi della...

Advertising

infoitcultura : ANNA, la nuova serie Original di Ammaniti su Sky e NOW (anche in 4K HDR) - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: Tre anni di ricerche tra il @Piccolo_Teatro e #Trieste per ricostruire situazioni, luoghi, figure, che rivelano l'arti… - lanavediteseoed : Tre anni di ricerche tra il @Piccolo_Teatro e #Trieste per ricostruire situazioni, luoghi, figure, che rivelano l'a… - danielamarch8 : RT @illibraio: Arriva oggi su @skyatlantic la nuova serie tv firmata Niccolò Ammaniti, tratta dal suo libro 'Anna', che ci porta in una rea… - illibraio : Arriva oggi su @skyatlantic la nuova serie tv firmata Niccolò Ammaniti, tratta dal suo libro 'Anna', che ci porta i… -