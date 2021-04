«Anna» è la migliore serie del 2021 e conferma Ammaniti uno dei migliori autori tv. Recensione (Di venerdì 23 aprile 2021) Con Anna la televisione italiana ha un nuovo grande autore che firma dalla scrittura alla regia, ed è uno scrittore: Niccolò Ammaniti. Le serie che crea - la prima, Il Miracolo, da zero; la seconda, Anna, come adattamento, con un alto tasso di indipendenza creativa, di un suo romanzo - sono nuove, diverse, di forte impatto visivo quanto emotivo, capaci di far discutere e di muovere a pensare… Tanto. Le serie di Ammaniti riescono come poche altre in Italia ad avere un respiro internazionale e una qualità che pone l'autore direttamente al pari di quelli più iconici della tv del nuovo millennio: Charlie Brooker di Black Mirror, Steven Moffat di Sherlock, Damon Lindelof di Watchmen e Leftovers, Jonathan Nolan di Westworld, etc. I suoi, sono pezzi unici che nonostante questo arrivano come ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Conla televisione italiana ha un nuovo grande autore che firma dalla scrittura alla regia, ed è uno scrittore: Niccolò. Leche crea - la prima, Il Miracolo, da zero; la seconda,, come adattamento, con un alto tasso di indipendenza creativa, di un suo romanzo - sono nuove, diverse, di forte impatto visivo quanto emotivo, capaci di far discutere e di muovere a pensare… Tanto. Lediriescono come poche altre in Italia ad avere un respiro internazionale e una qualità che pone l'autore direttamente al pari di quelli più iconici della tv del nuovo millennio: Charlie Brooker di Black Mirror, Steven Moffat di Sherlock, Damon Lindelof di Watchmen e Leftovers, Jonathan Nolan di Westworld, etc. I suoi, sono pezzi unici che nonostante questo arrivano come ...

