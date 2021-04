“Anna” di Ammaniti, la serie per chi non è ancora saturo della pandemia (Di venerdì 23 aprile 2021) Ambientazione post-apocalittica, regia ricercata e cast di soli bambini per una serie dal ritmo rallentato, in cui gemme di crudeltà e piccoli istrionismi visivi ravvivano lande desolate Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) Ambientazione post-apocalittica, regia ricercata e cast di soli bambini per unadal ritmo rallentato, in cui gemme di crudeltà e piccoli istrionismi visivi ravvivano lande desolate

Advertising

fmusolino : Finalmente #Anna sbarca su @skyatlantic e @NOWTV_It Scritto e diretto da @Ammaniti_NL (tratto dal suo romanzo… - APAudiovisivi : ??Da oggi on demand su #Sky e in streaming su #NOW, tutti gli episodi di #ANNA, la serie di Niccolò Ammaniti. Prodo… - lillydessi : Anna di Ammaniti, Zero e Nudes. Le nuove serie italiane (e non solo) per il weekend - Corriere della Sera… - lillydessi : Anna, da oggi su Sky e NOW tutti gli episodi della serie tv di Niccolò Ammaniti - Sky Tg24 - mnemonicadotcom : RT @SkyItalia: Fuori è un mondo pericoloso: Anna dovrà imparare a cavarsela da sola. #AnnaSkyOriginal, una serie di Niccolò Ammaniti, dal 2… -