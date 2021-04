Anelli (Fnomceo): il Green Pass buona, ma occorre assicurare vaccini per tutti. (Di venerdì 23 aprile 2021) Anelli (Fnomceo): “Solidarietà a Speranza e a Burioni”. Green Pass buona idea, per metterla in pratica assicurare a tutti tamponi gratuiti nell’attesa dei vaccini. “Siamo ancora una volta a esprimere la nostra solidarietà al Ministro della Salute, Roberto Speranza, e al virologo Roberto Burioni, per le gravi intimidazioni ricevute. È inaccettabile che un ministro e un medico siano insultati e minacciati di essere fatti saltare in aria solo per aver raccomandato quello che tutti i medici si sentono in dovere di suggerire: la prudenza e il rispetto delle regole”. Così il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, commenta quanto denunciato dallo stesso ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021)): “Solidarietà a Speranza e a Burioni”.idea, per metterla in praticatamponi gratuiti nell’attesa dei. “Siamo ancora una volta a esprimere la nostra solidarietà al Ministro della Salute, Roberto Speranza, e al virologo Roberto Burioni, per le gravi intimidazioni ricevute. È inaccettabile che un ministro e un medico siano insultati e minacciati di essere fatti saltare in aria solo per aver raccomandato quello chei medici si sentono in dovere di suggerire: la prudenza e il rispetto delle regole”. Così il Presidente della, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, commenta quanto denunciato dallo stesso ...

