Andrea Zenga parla della presunta amante segreta e di Temptation Island come tentatore (Di venerdì 23 aprile 2021) Nelle ultime settimane sono saltati fuori dei rumor davvero bislacchi su Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Stando a queste voci la storia tra i due sarebbe fake e lui sarebbe pronto ad andare a Temptation Island come tentatore. Ma non è finita qui, perché chi ha messo in giuro questi pettegolezzi parla anche di una "donna matura" infatuata di Andrea. Zenga durante una recente diretta ha preso in giro queste dicerie: "Ho una terza donna matura, andrò a Temptation Island a fare da tentatore dove non tenterò nessuno perché sono una palma. L'altra donna l'ho chiusa nell'armadio". Comunque il ragazzo si sottovaluta, io mi farei tentare volentierissimo da questa "palma".

