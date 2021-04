Andrea Romano, figlio ancora senza sepoltura: le scuse di Raggi (Di venerdì 23 aprile 2021) Il caso sollevato dal deputato Pd Andrea Romano, ancora impossibilitato a seppellire il figlio scomparso ormai da due mesi, al centro di un post della sindaca di Roma Virginia Raggi. “Ho il cuore colmo di dolore. Dolore – scrive la sindaca – per la sofferenza di un padre che ha perso da poco un figlio e che ha espresso la rabbia di non poterlo neanche piangere al cimitero. Un dolore per la perdita di un proprio caro che accomuna tante famiglie, soprattutto in questo periodo. Ieri ho chiamato Andrea Romano per esprimergli la mia vicinanza; per dirgli che, da madre, posso soltanto lontanamente immaginare cosa stia provando. Mi sono scusata pubblicamente con una nota perché ho ritenuto giusto farlo”, le parole di Raggi su Facebook, che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Il caso sollevato dal deputato Pdimpossibilitato a seppellire ilscomparso ormai da due mesi, al centro di un post della sindaca di Roma Virginia. “Ho il cuore colmo di dolore. Dolore – scrive la sindaca – per la sofferenza di un padre che ha perso da poco une che ha espresso la rabbia di non poterlo neanche piangere al cimitero. Un dolore per la perdita di un proprio caro che accomuna tante famiglie, soprattutto in questo periodo. Ieri ho chiamatoper esprimergli la mia vicinanza; per dirgli che, da madre, posso soltanto lontanamente immaginare cosa stia provando. Mi sono scusata pubblicamente con una nota perché ho ritenuto giusto farlo”, le parole disu Facebook, che ...

Rinaldi_euro : Tutta la solidarietà e la vicinanza possibile perché al dolore per la perdita di un figlio non vi sono divisioni! i… - repubblica : ?? Scandalo cimiteri a Roma, Andrea Romano (Pd): 'Raggi vergognati, da due mesi non riesco a seppellire mio figlio' - repubblica : Roma scandalo cimiteri, il dramma di Andrea Romano (Pd): 'Raggi vergognati, da due mesi non riesco a seppellire mio… - cafifal : RT @mariavenera2: Sono vicina al deputato Andrea Romano anche xché a me è successo che nel 'traslocare' la salma di mia madre ora non si tr… - rob_arci : RT @barbarajerkov: raggi scopre grazie al dramma di andrea romano lo sfascio dei cimiteri romani e l impossibilità di dare sepoltura ai nos… -