Andrea Romano e il figlio senza sepoltura, la Raggi chiede scusa: 'Ho il cuore colmo di dolore' (Di venerdì 23 aprile 2021) La sindaca ha risposto allo sfogo del deputato dem, che da due mesi non riesce a dare una degna sepoltura al figlio prematuramente scomparso: ''Ho convocato l'Ama per far luce ... Leggi su today (Di venerdì 23 aprile 2021) La sindaca ha risposto allo sfogo del deputato dem, che da due mesi non riesce a dare una degnaalprematuramente scomparso: ''Ho convocato l'Ama per far luce ...

Advertising

Rinaldi_euro : Tutta la solidarietà e la vicinanza possibile perché al dolore per la perdita di un figlio non vi sono divisioni! i… - repubblica : ?? Scandalo cimiteri a Roma, Andrea Romano (Pd): 'Raggi vergognati, da due mesi non riesco a seppellire mio figlio' - repubblica : Roma scandalo cimiteri, il dramma di Andrea Romano (Pd): 'Raggi vergognati, da due mesi non riesco a seppellire mio… - anna113tk : RT @iacopo_melio: Un abbraccio a Andrea Romano che non sta solo vivendo il più grande dolore che una persona possa ricevere, la perdita di… - Salvato57477313 : RT @cocchi2a: 'Dice che sono due mesi che aspetta di seppellirlo. Allora informiamo l’onorevole che da oltre 25 anni i romani aspettano anc… -