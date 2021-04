Andrea Osvárt racconta la sua relazione tossica: “Vittima di un bugiardo patologico, credevo anche alla storia dell’armadio chiuso” (Di venerdì 23 aprile 2021) Bugie, segreti, manipolazioni, ricatti affettivi e un trauma lacerante dal quale è uscita solo grazie al supporto di una psicologa. Per la prima volta, l’attrice Andrea Osvárt ha raccontato di essere sopravvissuta a una relazione tossica e molto dolorosa e l’ha fatto con una confessione inaspettata durante la prima puntata della nuova serie di Sopravvissute, il programma di Rai3 ideato e condotto da Matilde D’Errico, che ha debuttato con ottimi numeri, quasi il 5% di share e 763 mila spettatori. «Ho subito le manipolazioni di una persona narcisista e ho avuto delle conseguenze serie», ha rivelato la Osvárt, che da qualche anno è tornata a vivere in Ungheria dopo tanti successi in Italia, tra cui il Festival di Sanremo del 2008, che co-condusse con Pippo Baudo, Bianca Guaccero e Piero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Bugie, segreti, manipolazioni, ricatti affettivi e un trauma lacerante dal quale è uscita solo grazie al supporto di una psicologa. Per la prima volta, l’attricehato di essere sopravvissuta a unae molto dolorosa e l’ha fatto con una confessione inaspettata durante la prima puntata della nuova serie di Sopravvissute, il programma di Rai3 ideato e condotto da Matilde D’Errico, che ha debuttato con ottimi numeri, quasi il 5% di share e 763 mila spettatori. «Ho subito le manipolazioni di una persona narcisista e ho avuto delle conseguenze serie», ha rivelato la, che da qualche anno è tornata a vivere in Ungheria dopo tanti successi in Italia, tra cui il Festival di Sanremo del 2008, che co-condusse con Pippo Baudo, Bianca Guaccero e Piero ...

