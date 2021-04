Andrea Crisanti: “Con le riaperture possiamo arrivare a 600 morti al giorno” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Se noi continuassimo a stare nella situazione attuale, da qui ad un mese potremo arrivare a poche decine di decessi. Con le riaperture aumenteranno i morti. Possono arrivare anche a 500- 600 al giorno”. Lo ha detto ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1 l’immunologo Andrea Crisanti, direttore dell’istituto di Microbiologia e virologia dell’università di Padova. Andrea Crisanti: “Con la zona gialla possiamo arrivare a 600 morti al giorno” “Il rischio – ha sottolineato Crisanti – sono le persone che muoiono e posso assicurare che la maggior parte non muore in terapia intensiva, muore vigile e in condizioni di asfissia. Che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) “Se noi continuassimo a stare nella situazione attuale, da qui ad un mese potremoa poche decine di decessi. Con leaumenteranno i. Possonoanche a 500- 600 al”. Lo ha detto ai microfoni di ‘Unda pecora’ su Rai Radio1 l’immunologo, direttore dell’istituto di Microbiologia e virologia dell’università di Padova.: “Con la zona giallaa 600al” “Il rischio – ha sottolineato– sono le persone che muoiono e posso assicurare che la maggior parte non muore in terapia intensiva, muore vigile e in condizioni di asfissia. Che ...

