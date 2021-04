Andrea Cerioli svela di quanti Kg è aumentato durante il lockdown

(Di venerdì 23 aprile 2021) Le parole diSolo qualche settimana fa come sappiamo ad arrivare a L’Isola dei Famosi come nuovo concorrente è stato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti deciso di mettersi in gioco con questa nuova avventura, tuttavia sui social sono partite non poche critiche verso di lui. Molti utenti infatti L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Andrea Cerioli svela quanti chili ha guadagnato a causa del lockdown #isola - debbasmind : RT @SamuelMontegra1: Qui su Twitter sto leggendo commenti aberranti sul corpo di Andrea Cerioli. Ma non provate un minimo di imbarazzo, di… - blogtivvu : Andrea Cerioli ingrassato durante la quarantena: ecco quanti chili ha preso #isola - Reby_03_ : RT @SamuelMontegra1: Qui su Twitter sto leggendo commenti aberranti sul corpo di Andrea Cerioli. Ma non provate un minimo di imbarazzo, di… - SMHEANWDENS : RT @effe_come_fede: Andrea Cerioli >>>>>>>>>>>>>> t u t t i #isola #tommasozorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Cerioli

Tv Fanpage

In palio il fuoco e per questo Angela Melillo, Francesca Lodo, Fariba Tehrani esi sono uniti contro i Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò . Una ...VOTO 2 : ma che sorpresa è? PIÙ CIBO AGLI UOMINI -guida la protesta contro la mancanza di cibo. Soffre in maniera particolare la fame e dice di non farcela più. Si fa strada la ...Solo qualche settimana fa come sappiamo ad arrivare a L’Isola dei Famosi come nuovo concorrente è stato Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti deciso di mettersi in gioco con ...Elisa Isoardi parla al suo rientro dall’Isola dei Famosi – ESCLUSIVO “MI SPIACE PER LA ISOARDI, PER LA MARTANI… ASSOLUTAMENTE NO”- A proposito di lamenti, nell’elenco c’è pure Cerioli. «Andrea pensava ...