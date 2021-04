Andrea Cerioli rivela quanti chili ha preso durante la quarantena e perché

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 23 aprile 2021) Da quando è sbarcato sull’Isola dei Famosi 2021,ha fatto parlare molto di sé soprattutto a causa del suo fisico. Chi infatti si aspettava di vedere in Honduras il fisico scultoreo, con addominali e “tartaruga” ben definita, che l’ex tronista di Uomini e Donne sfoggiava sui social, è rimasto decisamente deluso. Approdato sulla playa più famosa della televisione italiana, infatti,non sembrava neanche lo stesso del suo profilo: abbacchiato e flaccido, con pancetta in bella vista e guance tornite, il trentenne bolognese è stato subitodi mira dagli haters. Isola dei Famosi 2021,: eccoè diverso dalle foto di Instagram Non tanto – o non solo – per via della sua fisicità di per sé, ma soprattutto...