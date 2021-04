Ancora attiva la truffa WhatsApp rosa: la versione pink è fake (Di venerdì 23 aprile 2021) Si discute davvero tanto in questi giorni del possibile arrivo sulla scena di WhatsApp rosa, una versione pink della nota applicazione sulla carta in grado di fare la differenza soprattutto per il pubblico femminile, ma a quanto pare si tratta dell’ennesima bufala di questo 2021. C’è dunque qualcosa in comune rispetto alla fake news che abbiamo preso in esame pochi giorni fa sulle nostre pagine, come potrete notare dallo specifico approfondimento. Proviamo dunque a scendere maggiormente in dettagli oggi 23 aprile. Occhio all’annuncio su WhatsApp rosa: la versione pink non esiste Secondo le prime ricostruzioni, la storia di WhatsApp rosa potrebbe portarci dritti ad un’app dannosa, in grado sulla ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Si discute davvero tanto in questi giorni del possibile arrivo sulla scena di, unadella nota applicazione sulla carta in grado di fare la differenza soprattutto per il pubblico femminile, ma a quanto pare si tratta dell’ennesima bufala di questo 2021. C’è dunque qualcosa in comune rispetto allanews che abbiamo preso in esame pochi giorni fa sulle nostre pagine, come potrete notare dallo specifico approfondimento. Proviamo dunque a scendere maggiormente in dettagli oggi 23 aprile. Occhio all’annuncio su: lanon esiste Secondo le prime ricostruzioni, la storia dipotrebbe portarci dritti ad un’app dannosa, in grado sulla ...

