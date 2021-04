Ammortizzatori sociali, Cna-Confartigianato-Casartigiani: “Il mondo dell’artigianato chiede un universalismo differenziato” (Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA – “Il percorso di riforma degli Ammortizzatori sociali allo studio del Governo non dovrà cancellare l’esperienza in atto, il valore e le specificità dell’artigianato.” Questo il punto fermo di CNA, Confartigianato e Casartigiani in risposta alle prime ipotesi di riforma del sistema degli Ammortizzatori sociali presentate dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso di una riunione con le parti sociali, che sembrano fare riferimento a un unico modello di ammortizzatore sociale, per tutti i lavoratori e tutte le imprese, con una graduazione di tutele in base alle dimensioni aziendali. Il mondo dell’artigianato – che per primo è stato sensibile al tema dell’universalità delle tutele, costituendo un Fondo di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA – “Il percorso di riforma degliallo studio del Governo non dovrà cancellare l’esperienza in atto, il valore e le specificità.” Questo il punto fermo di CNA,in risposta alle prime ipotesi di riforma del sistema deglipresentate dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso di una riunione con le parti, che sembrano fare riferimento a un unico modello di ammortizzatore sociale, per tutti i lavoratori e tutte le imprese, con una graduazione di tutele in base alle dimensioni aziendali. Il– che per primo è stato sensibile al tema dell’universalità delle tutele, costituendo un Fondo di ...

