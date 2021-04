(Di venerdì 23 aprile 2021) Andrà in onda sabato 24 il nuovo appuntamento con. Ladel serale del talent show di Maria De Filippi è stata registrata nelle scorse ore e in attesa della messa in onda stanno diffondendosi indiscrezioni e veri e proprisu chi sia l’eliminato di turno. Secondo alcuni tweet diffusi in serata allo scontro finale sarebbero andati Deddy e Raffaele, mentre Samuele sarebbe stato salvato sul filo di lana. A perdere Raffaele che ha dovuto lasciare la scuola.: le tre manche di sfida Ospiti delladisono stati Nino Frassica e Annalisa. Per quanto riguarda le tre manche nella prima sono stati il team di Celentano e Zerbi a sfidare e vincere contro ...

Advertising

nuovasocieta : Amici, sesta puntata: spoiler e anticipazioni - fiorellaqueen91 : RT @AmiciUfficiale: La crisi di Samuele in vista della sesta puntata del Serale di sabato, “il metodo Beyoncé” della prof Anna Pettinelli e… - CorriereCitta : Serale Amici 2021, anticipazioni sabato 24 aprile: chi viene eliminato nella sesta puntata #SpoilerAmici #Amici… - infoitcultura : Anticipazioni Sesta Puntata Serale di Amici 2021 - infoitcultura : Anticipazioni Amici 20, la sesta puntata del serale: gli allievi al ballottaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Amici sesta

... provvedimento disciplinare ad2021?/ Zerbi: "Le regole..." Deddy e Raffaele a rischio? Raffaele, Samuele e Deddy al ballottaggio finale durante lapuntata del serale di2021 che ...Mancano poche ore allae attesa puntata del serale di, il talent show condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda domani sabato 24 aprile in prima serata. Ma cosa succederà? Chi verrà eliminato e quali ...Andrà in onda sabato 24 il nuovo appuntamento con Amici. La sesta puntata del serale del talent show di Maria De Filippi è stata registrata nelle scorse ore e in attesa della messa in onda stanno ...La sesta puntata del serale di Amici 20 è appena stata registrata: andrà in onda in prima serata sabato 24 aprile 2021. Tuttavia, se gli spoiler ufficiali hanno solo rivelato chi andrà al ballottaggio ...