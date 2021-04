Amici 2021, anticipazioni sesta puntata Serale: eliminato e ospiti di sabato 24 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) Maria De Filippi e Nino Frassica ad Amici Negli studi di Amici è stata registrata la sesta puntata del Serale della ventesima edizione, che sarà trasmessa su Canale 5 domani sera, sabato 24 aprile 2021. Se non volete spoiler sull’esito della sfida a squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui. Amici 2021, anticipazioni sesta puntata Serale: l’eliminato Le tre squadre in gara sono così arrivate alla sesta puntata: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Deddy, Sangiovanni e Serena; Arisa e Lorella Cuccarini con Alessandro, Raffaele e Tancredi; Veronica Peparini e Anna Pettinelli con Aka7even, Giulia ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 23 aprile 2021) Maria De Filippi e Nino Frassica adNegli studi diè stata registrata ladeldella ventesima edizione, che sarà trasmessa su Canale 5 domani sera,24. Se non volete spoiler sull’esito della sfida a squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui.: l’Le tre squadre in gara sono così arrivate alla: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Deddy, Sangiovanni e Serena; Arisa e Lorella Cuccarini con Alessandro, Raffaele e Tancredi; Veronica Peparini e Anna Pettinelli con Aka7even, Giulia ...

