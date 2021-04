Amici 20 Serale, Anticipazioni Sesta Puntata: Ecco l’Eliminato! (Di venerdì 23 aprile 2021) Amici 20, Sesta Puntata: nella nuova registrazione, ha dovuto lasciare la scuola un membro della squadra Cuccarini-Arisa, mentre per altri ragazzi è stata una Puntata molto positiva… Amici 20, Sesta Puntata: prima sfida vinta da Aka! È stata registrata da poche ore una nuova Puntata di Amici. È stato reso noto anche il nome dell’eliminato, che ancora una volta appartiene alla squadra Cuccarini-Arisa. La registrazione è iniziata alle 17:45 a seguito dei controlli per il Covid fatti al pubblico. La Puntata si è aperta con la squadra Cuccarini-Arisa che ha avuto la possibilità di sfidare gli avversari. Le due hanno scelto di iniziare con Zerbi-Celentano ed è così partita la prima manche. I primi a sfidarsi sono stati ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 23 aprile 2021)20,: nella nuova registrazione, ha dovuto lasciare la scuola un membro della squadra Cuccarini-Arisa, mentre per altri ragazzi è stata unamolto positiva…20,: prima sfida vinta da Aka! È stata registrata da poche ore una nuovadi. È stato reso noto anche il nome dell’eliminato, che ancora una volta appartiene alla squadra Cuccarini-Arisa. La registrazione è iniziata alle 17:45 a seguito dei controlli per il Covid fatti al pubblico. Lasi è aperta con la squadra Cuccarini-Arisa che ha avuto la possibilità di sfidare gli avversari. Le due hanno scelto di iniziare con Zerbi-Celentano ed è così partita la prima manche. I primi a sfidarsi sono stati ...

