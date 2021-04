Amici 20 | Martina Miliddi | “La mia storia con Aka7even è finita”

(Di venerdì 23 aprile 2021)è tra le ballerine più chiacchierate di20. Dopo la sua eliminazione, ospite di Verissimo ha svelato che la suaconè ufficialmente terminata. “Adesso sono innamorata di me, della mia vita e di quello che mi aspetta: la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

...Miliddi ed il rapporto col padre, perso prematuramente Da quandodi Maria De Filippi è tornato ai fasti di un tempo a livello di ascolti, gli eliminati vanno di diritto da Silvia ...Durante la sua partecipazione adè stata legata sentimentalmente ad Aka7even, ma la liaison tra i due si è conclusa in un nulla di fatto e finora entrambi non hanno svelato dettagli o ...Amici: anticipazioni Serale quarta puntata sabato 24 aprile ... Squadra Arisa-Cuccarini: Alessandro, Martina, Rosa, Raffaele e Tancredi. Squadra Pettinelli e Peparini: Aka7even, Giulia e Samuele.Le anticipazioni della puntata di Amici di sabato 24 aprile – in onda in prima serata ... Dopo l'eliminazione di Gaia, Esa, Leonardo, Ibla, Rosa e Tommaso, Enula è giunta anche quella di Martina. I ...