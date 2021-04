Amici 20 | Martina Miliddi ha cominciato a seguire Stefano De Martino | le sue parole

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 23 aprile 2021), la bella ballerina di20 che è stata eliminata nel corso dell’ultimo serale del talent, è ancora al centro delle polemiche. Stavolta non per il suo talento, che la maestra Alessandra Celentano non ha mai riconosciuto, bensì per i giossp secondo cuiDeavrebbe sempre avuto un debole per lei, al punto da votarla la maggior parte delle volte e mettere like ai post che la riguardavano sulle pagine social ufficiali del programma. Quasi a conferma del feeling nato con l’ex ballerino, giudice di20 assieme a Stash dei The Colors e al Principe Emanuele Filiberto, una volta tornata alla vita quotidiana e aver lasciato intendere che la storia con Aka7even è finita, la ragazza haDe ...