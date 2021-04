Amici 20 | il papà del ballerino Samuele contro i leoni da tastiera

Leggi su zon

(Di venerdì 23 aprile 2021) che dopo Rosa e Martina lo hanno preso di mira su tutti i social Samuel Barbetta, allievodi20 è finito al centro di un’aspra polemica. Dopo l’eliminazione delle ballerine Rosa e Martina, sui social è diventato uno dei più bersagliati. Critiche ovviamente che non derivano da tutto il Web, ma da una bella fetta di fan del programma di Maria De Filippi, che inaspettatamente sono insortidi lui. Fino a prima del serale,era tra ai preferiti del pubblico a casa e tutto questo accanimento è apparso abbastanza strano. Soprattutto perché il ragazzo si è subito distinto per il suo talento non solo come, portando uno stile particolare e inconfondibile, ma anche per la sua capacità di creare coreografie intense e belle, già alla sua età. Dovrà ancora studiare ...