Amici 20 | anticipazioni sesta puntata

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ladel serale della ventesima edizione diè stata registrata e queste sono ledettagliate riportate da Il Vicolo Delle News. Anche in questa, come nella precedente, sarà eliminato un solo allievo. I tre artisti finiti al ballottaggio sono stati Raffaele, Deddy e Samuele. Il terzo è stato salvato dai professori, uno fra gli altri due è invece l’eliminato. La prima manche La 1° sfida della prima manche: Tancredi con Serenata Rap vs Sangiovanni con Cuore e vince Sangiovanni. La 2° sfida: Guanto di sfida tra Alessandro e Serena e vince Alessandro. La 3° sfida: Raffaele con un pezzo jazz vs Deddy con Chiamami ancora amore (messaggio sul Covid e canta con la mascherina) e vince Deddy. Vincono la prima manche Celentano/Zerbi. Il primo che si salva è Alessando. Va al ...

I giudici, svelano ancora le anticipazioni di Amici 20, hanno deciso di salvare Samuele, quindi Deddy e Raffaele sono rimasti al ballottaggio.