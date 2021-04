Amici 20, anticipazioni sesta puntata serale: chi sarà eliminato (Di venerdì 23 aprile 2021) Ecco le anticipazioni della sesta puntata di Amici 20: il serale registrato giovedì e che andrà in onda sabato 24 aprile su Canale 5 ha visto l'eliminazione di un cantante. La sesta puntata serale di Amici 20, in onda domani sera su Canale 5, grazie alle registrazioni ha già svelato chi sarà eliminato dal talent show: alla fine, dopo il ballottaggio, sono stati due cantanti ad andare nella casetta in attesa del verdetto letto da Maria De Filippi. Sabato 24 aprile in prima serata andrà in onda il sesto appuntamento serale con Amici 20, il talent show presentato da Maria De Filippi. I ragazzi che partecipano al serale sono stati divisi in tre squadre ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021) Ecco ledelladi20: ilregistrato giovedì e che andrà in onda sabato 24 aprile su Canale 5 ha visto l'eliminazione di un cantante. Ladi20, in onda domani sera su Canale 5, grazie alle registrazioni ha già svelato chidal talent show: alla fine, dopo il ballottaggio, sono stati due cantanti ad andare nella casetta in attesa del verdetto letto da Maria De Filippi. Sabato 24 aprile in prima serata andrà in onda il sesto appuntamentocon20, il talent show presentato da Maria De Filippi. I ragazzi che partecipano alsono stati divisi in tre squadre ...

