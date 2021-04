Amica di Maggio è in edicola e in digital edition: l’editoriale (Di venerdì 23 aprile 2021) “L’uomo Lagerfeld, temuto, venerato, sotto le leggendarie lenti scure tradiva unosguardo d’artista, non da kaiser” Le storie di moda, e di chi l’ha fatta, sono sempre bellissime: variopinte, divertenti, naturalmente glamorous. Quelle che riguardano Karl Lagerfeld erano già leggenda quando era ancora in vita e adesso si moltiplicano. Colto, cosmopolita, irrequieto, illustratore, fotografo, collezionista, stilista e disegnatore di moda. Direttore creativo e di marchi, campagne, sfilate e chissà quante altre arti avrebbe potuto attraversare se avesse avuto più vite a disposizione. Il ricordo che ne fa per noi a pagina 74 Alberto Zanoletti, giornalista di moda e stylist, ne restituisce le contraddizioni, i vezzi e la genialità. Si erano incontrati per un servizio fotografico, perché Lagerfeld amava molto fotografare. E poi regolarmente, ne realizzavano insieme uno o due all’anno. Ogni ... Leggi su amica (Di venerdì 23 aprile 2021) “L’uomo Lagerfeld, temuto, venerato, sotto le leggendarie lenti scure tradiva unosguardo d’artista, non da kaiser” Le storie di moda, e di chi l’ha fatta, sono sempre bellissime: variopinte, divertenti, naturalmente glamorous. Quelle che riguardano Karl Lagerfeld erano già leggenda quando era ancora in vita e adesso si moltiplicano. Colto, cosmopolita, irrequieto, illustratore, fotografo, collezionista, stilista e disegnatore di moda. Direttore creativo e di marchi, campagne, sfilate e chissà quante altre arti avrebbe potuto attraversare se avesse avuto più vite a disposizione. Il ricordo che ne fa per noi a pagina 74 Alberto Zanoletti, giornalista di moda e stylist, ne restituisce le contraddizioni, i vezzi e la genialità. Si erano incontrati per un servizio fotografico, perché Lagerfeld amava molto fotografare. E poi regolarmente, ne realizzavano insieme uno o due all’anno. Ogni ...

