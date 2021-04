Altro che cautela: "Cosa c'è dietro il coprifuoco" (Di venerdì 23 aprile 2021) L'infettivologo Matteo Bassetti commenta la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22: "Non ha senso. Ci voleva più coraggio", afferma Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) L'infettivologo Matteo Bassetti commenta la scelta di mantenere ilalle 22: "Non ha senso. Ci voleva più coraggio", afferma

Advertising

borghi_claudio : Già che ci siamo vi mostro quest'altro studio interessante Francese che dimostra che il coprifuoco PUO' FARE PEGGIO… - NicolaPorro : ?? Scrivete ai parlamentari #ioil22nonlovoglio. Il 38% del #Recovery buttato per cambiamento climatico, #Grillo si l… - capuanogio : #Ceferin sta facendo di tutto per passare dalla parte del torto. Discutere la #SuperLeague è opporsi è un conto, il… - Axeldml2 : RT @g_effe: @ALFO100897 Altro caso di Somalo oggi in fila per un pasto a Milano che sbotta improvvisamente, alla vista dei carabinieri fugg… - Teosubgisela : RT @francescafemm: ma è normale che quasi non riesca a pensare ad altro?????? -