Alitalia, la nuova ITA rischia di affondare prima di decollare: "grazie" a Benetton e tasse (Di venerdì 23 aprile 2021) Un nuovo vettore dovrebbe sostituire Alitalia, da progetto si tratta della futura compagnia aerea ITA che dovrebbe disporre di una flotta di 47 aeromobili di cui quaranta di medio raggio (presumibilmente Airbus A320) e sette di lungo raggio (presumibilmente Airbus 330). Ugo Arrigo e Gianni Rossi su Il Sussidiario hanno pubblicato un'inchiesta per spiegare quanto sia alto il rischio che le tariffe aeroportuali affossino la nuova Alitalia ancora prima di decollare. "Purtroppo il Piano della ITA non è mai stato presentato nei dettagli, sembrerebbe peraltro neanche alla Direzione Concorrenza dell'Ue, ma attraverso le indiscrezioni e le audizioni del management abbiamo intuito che una quota parte dei 40 aeromobili di medio raggio, da 10 a 15 in base al numero di slot che l'Ue lascerebbe a ITA, dovrebbero ...

