Alessandra Amoroso: “Un tour questa estate? Io “m’accollo” a quello di Emma. Siamo congiunte” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Programmare è difficile ma sto ascoltando le mie sensazioni”. Di una cosa è certa, Alessandra Amoroso: “Rimane che io mi accollo a quello di Emma eh!“, scherza. Sarà infatti insieme ad Emma nella data dell’Arena di Verona, a giugno: “Ormai Siamo congiunte ragazzi, Emma ti amo! Siamo tanto diverse ma sotto certi aspetti anche molto simili. Poi lei vorrebbe arrabbiarsi ma…”. A due anni dal suo ultimo progetto discografico e dopo la parentesi del duetto con l’amica Emma in “Pezzo di cuore”, torna e lo fa con due brani inediti in cui si racconta: “Piuma” e “Sorriso Grande”. “Piuma” è un brano – scritto dalla stessa cantante insieme a Davide Petrella ed è prodotto da Francesco “Katoo” Catitti – che nasce da un momento di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) “Programmare è difficile ma sto ascoltando le mie sensazioni”. Di una cosa è certa,: “Rimane che io mi accollo adieh!“, scherza. Sarà infatti insieme adnella data dell’Arena di Verona, a giugno: “Ormairagazzi,ti amo!tanto diverse ma sotto certi aspetti anche molto simili. Poi lei vorrebbe arrabbiarsi ma…”. A due anni dal suo ultimo progetto discografico e dopo la parentesi del duetto con l’amicain “Pezzo di cuore”, torna e lo fa con due brani inediti in cui si racconta: “Piuma” e “Sorriso Grande”. “Piuma” è un brano – scritto dalla stessa cantante insieme a Davide Petrella ed è prodotto da Francesco “Katoo” Catitti – che nasce da un momento di ...

