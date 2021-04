Alessandra Amoroso a cuore aperto: “Ero la peggior nemica di me stessa, ora ho una nuova consapevolezza”. Il suo racconto (Di venerdì 23 aprile 2021) Alessandra Amoroso si è raccontata in modo schietto e tirando fuori tutta la sua emotività. Ospite di Programma, il talk condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, la cantante ha raccontato la difficoltà di trovarsi sola, dopo la fine di un amore, in coincidenza con l’inizio del periodo di pandemia: “Quando tu arrivi a fare delle scelte per quanto riguarda la scena amorosa, è perché molte cose le hai metabolizzate comprese. Quella roba che ho vissuto è stata talmente forte, la paura della solitudine e del buio per me hanno avuto come il potere di cancellare tante cose e di farmi vivere solo quel momento, tanto che io ho voluto raccontarlo tramite un video”. Un lungo periodo nel quale Alessandra ha vissuto come una “chiusura emozionale”: “Proprio da lì ho trovato la forza per avere un sorriso ancora più grande e volevo raccontarlo al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)si è raccontata in modo schietto e tirando fuori tutta la sua emotività. Ospite di Programma, il talk condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, la cantante ha raccontato la difficoltà di trovarsi sola, dopo la fine di un amore, in coincidenza con l’inizio del periodo di pandemia: “Quando tu arrivi a fare delle scelte per quanto riguarda la scena amorosa, è perché molte cose le hai metabolizzate comprese. Quella roba che ho vissuto è stata talmente forte, la paura della solitudine e del buio per me hanno avuto come il potere di cancellare tante cose e di farmi vivere solo quel momento, tanto che io ho voluto raccontarlo tramite un video”. Un lungo periodo nel qualeha vissuto come una “chiusura emozionale”: “Proprio da lì ho trovato la forza per avere un sorriso ancora più grande e volevo raccontarlo al ...

