Aka7even e C’è posta per te: la segnalazione di tradimento che coinvolgerebbe il cantante (Di venerdì 23 aprile 2021) Aka7even di Amici 20 si sarebbe trovato al centro di una storia di tradimento raccontata lo scorso anno a "C'è posta per te" su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021)di Amici 20 si sarebbe trovato al centro di una storia diraccontata lo scorso anno a "C'èper te" su Notizie.it.

Advertising

benjamn_boliche : RT @Novella_2000: Aka7even al centro di una storia di tradimento di C’è posta per te? La segnalazione (VIDEO) #amici20 - fortuduck : RT @Novella_2000: Aka7even al centro di una storia di tradimento di C’è posta per te? La segnalazione (VIDEO) #amici20 - Ileniasa25 : RT @Novella_2000: Aka7even al centro di una storia di tradimento di C’è posta per te? La segnalazione (VIDEO) #amici20 - Novella_2000 : Aka7even al centro di una storia di tradimento di C’è posta per te? La segnalazione (VIDEO) #amici20 - blogtivvu : Aka7even protagonista indiretto di un triangolo amoroso a C’è posta per te? L’indiscrezione #amici20 -