Aka7even al centro di una storia di tradimento di C’è posta per te? La segnalazione (VIDEO)

(Di venerdì 23 aprile 2021)citato a C’èper te? Dal web è arrivata unadavvero sorprendente che vedrebbe il cantante di Amici 20aldi un triangolo amoroso raccontanto in una vecchia puntata di C’èper te. A raccontare questaè il sito Very Inutil People che ha scovato una puntata del L'articolo proviene da Novella 2000.

trustmeljp : RT @leviperediamici: Martina eliminata da questa quinta puntata e ci sta. Aka7Even buttato, non si sa più quante volte, al centro del palco… - leviperediamici : Martina eliminata da questa quinta puntata e ci sta. Aka7Even buttato, non si sa più quante volte, al centro del pa… -

La ballerina di latino è finita più volte aldelle critiche sia per il suo talento che per la sua storia d'amore con il cantante. Martina vuota il sacco sudopo Amici Fin ...Amici 20 è aldel gossip per l' eliminazione di Martina Miliddi del quinto serale e la successiva indifferenza iniziale mostratale da parte del flirt storico nella scuola,. Un gelo insolito, che ...Dal web è arrivata una segnalazione davvero sorprendente che vedrebbe il cantante di Amici 20 Aka7even al centro di un triangolo amoroso raccontanto in una vecchia puntata di C’è posta per te. A ...Amici Daily, ecco tutto ciò che è successo nella scuola: terminata la gara di canto con Sangio, Kledi ha potuto invece giudicare i ballerini ...