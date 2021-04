AirTag: Che cos’è , prezzo e come funziona il nuovo accessorio Apple (Di venerdì 23 aprile 2021) Se avete qualche cosa che potete perdere l’ AirTag Apple è quel che vi serve. Vediamo nel dettaglio Che cos’è , prezzo e come funziona il nuovo accessorio Apple. Che cos’è Apple AirTag? Si tratta di un piccolo dispositivo basato principalmente su Bluetooth e una tecnologia denominata UWB che ha come scopo quello di affiancare un oggetto e aiutarci a trovarlo usando un iPad o un iPhone. AirTag è un dischetto di 32 mm di diametro, 8 mm di di spessore e 11 grammi di peso che include un chip U1 con modulo bluetooth e nfc oltre a antenna e batteria. Incorpora anche un accelerometro, un piccolo altoparlante ed è certificato ip67 per resistere a ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 23 aprile 2021) Se avete qualche cosa che potete perdere l’è quel che vi serve. Vediamo nel dettaglio Cheil. Che? Si tratta di un piccolo dispositivo basato principalmente su Bluetooth e una tecnologia denominata UWB che hascopo quello di affiancare un oggetto e aiutarci a trovarlo usando un iPad o un iPhone.è un dischetto di 32 mm di diametro, 8 mm di di spessore e 11 grammi di peso che include un chip U1 con modulo bluetooth e nfc oltre a antenna e batteria. Incorpora anche un accelerometro, un piccolo altoparlante ed è certificato ip67 per resistere a ...

