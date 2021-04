Adelaide 500 | è finita un’era

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il motorsport australiano pare destinato a piangere la scomparsa della500. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il governo del Southern Australia avrebbe deciso di mettere in vendita tutte le infrastrutture del tracciato cittadino, prima sede del GP di F1 e successivamente tappa clou del campionato nazionale Supercars. L’amministrazione locale ha confermato i contatti con una casa d’aste, per vendere le infrastrutture del tracciato. Finisce così un’epoca per l’automobilismo mondiale, con uno dei circuiti cittadini più amati di sempre che esce di scena. Già la decisione di cancellare la 500 per quest’anno è stato uno shock, ma quest’altra notizia è il colpo di grazia per un evento che, per le sue vicende sportive, ha diritto ad entrare nella storia delle corse. Tutte le notizie sulla Supercars La500 diventa un caso ...