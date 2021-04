Achille Lauro da Pio e Amedeo: baci e parodia virale a Felicissima Sera (Di sabato 24 aprile 2021) parodia dissacrante nel programma del duo comico foggiano su Canale 5: Rolls Royce diventa Fiat Punto L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 24 aprile 2021)dissacrante nel programma del duo comico foggiano su Canale 5: Rolls Royce diventa Fiat Punto L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

IlContiAndrea : Per la prima volta un Achille Lauro intimorito. Solo Pio e Amedeo potevano riuscirci #FelicissimaSera - wardmehoran : RT @yleniaindenial: 'Dare il diritto a qualcun'altro non significa toglierlo ad altri. E se io dovessi immaginare un futuro migliore, sicur… - RashaAlabadi85 : RT @CosaInTendenza: In Italia alle 01:01 si twitta di 1 #FelicissimaSera 2 #CeferinOut 3 #propagandalive 4 #QuartoGrado 5 Amedeo 6 Zac… - CosaInTendenza : In Italia alle 01:01 si twitta di 1 #FelicissimaSera 2 #CeferinOut 3 #propagandalive 4 #QuartoGrado 5 Amedeo 6… - nocchi_rita : RT @Manuel_Real_Off: Tweet di apprezzamento per Achille Lauro #FelicissimaSera -