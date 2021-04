Accordo Confindustria Marche-Intesa Sanpaolo per il rilancio delle imprese marchigiane (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Confindustria Marche e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto un Accordo con cui si sono dotate “di uno strumento di collaborazione concreta e ad ampio raggio per fornire alle aziende regionali la spinta verso il rilancio e gli asset di sviluppo più strategici e attuali”. Finalità dell’Intesa è “la valorizzazione del potenziale delle imprese marchigiane individuando una serie di strumenti, finanziari e non solo, per favorirne la resilienza e la crescita”, si legge in una nota congiunta. L’obiettivo comune è fornire una forte spinta alla ripresa degli investimenti in linea con i contenuti del Recovery Plan e del Piano Nazionale di Transizione 4.0, che possa altresì fornire uno stimolo lungo il percorso verso ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) –hanno sottoscritto uncon cui si sono dotate “di uno strumento di collaborazione concreta e ad ampio raggio per fornire alle aziende regionali la spinta verso ile gli asset di sviluppo più strategici e attuali”. Finalità dell’è “la valorizzazione del potenzialeindividuando una serie di strumenti, finanziari e non solo, per favorirne la resilienza e la crescita”, si legge in una nota congiunta. L’obiettivo comune è fornire una forte spinta alla ripresa degli investimenti in linea con i contenuti del Recovery Plan e del Piano Nazionale di Transizione 4.0, che possa altresì fornire uno stimolo lungo il percorso verso ...

