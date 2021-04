'Abbiamo valutato male l'impatto del progetto Super League'

(Di venerdì 23 aprile 2021) AGI - Mea culpa della banca Usa JP Morgan sulLega, di cui era il principale promotore finanziario."chiaramente" l'del. "chiaramentecome questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità calcistica in generale e come avrebbe impattato in futuro. Impareremo da questo", ha scritto la banca in una breve dichiarazione. JP Morgan era pronta a mettere suo piatto 3,5 miliardi di dollari per finanziare l'avvio di unaLega calcistica europea. La banca avrebbe prestato questi soldi a lungo termine (23 anni) con tasso del 2-3% a una dozzina di club fondatori, che avrebbero ricevuto tra 200 e 300 milioni a testa, sfidarsi tra ...

