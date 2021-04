“Abbiamo sbagliato qualcosa”: Florentino ha una nuova proposta (Di venerdì 23 aprile 2021) Florentino Perez è stato intervistato dal quotidiano spagnolo AS e si è soffermato sul progetto Superlega sospeso dopo due giorni Il progetto Superlega è durato appena due giorni. Tutto il mondo del calcio ha protestato contro la Superlega. I tifosi in Inghilterra sono scesi, e lo stanno facendo ancora, in strada per dire no all’adesione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 aprile 2021)Perez è stato intervistato dal quotidiano spagnolo AS e si è soffermato sul progetto Superlega sospeso dopo due giorni Il progetto Superlega è durato appena due giorni. Tutto il mondo del calcio ha protestato contro la Superlega. I tifosi in Inghilterra sono scesi, e lo stanno facendo ancora, in strada per dire no all’adesione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo sbagliato Florentino Perez ammette: "Super League? Abbiamo sbagliato qualcosa" Florentino Perez torna a parlare della Super League: ecco le parole del presidente del Real Madrid sulle ultime vicende Florentino Perez ha concesso un'intervista ad AS: il quotidiano pubblica un'...

