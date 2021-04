A Bologna la candidata di Italia Viva manda in pezzi il Pd. Base riformista di Lotti & C. sostiene la renziana contro il dem Lepore (Di venerdì 23 aprile 2021) La data delle primarie per scegliere il candidato a sindaco c’è già – il 6 giugno -, i candidati in campo pure e immancabili ci sono anche le faide interne: la città è Bologna e il partito il Pd, un copione già visto insomma, quando si parla di Pd i veleni, i fratelli coltelli, le strategie e gli ex renziani di mezzo non mancano mai. E infatti ad agitare i sonni dei dem locali ci ha pensato Isabella Conti (nella foto), esponente di Italia Viva ed attualmente sindaca di San Lazzaro, una vita nel Pd prima di seguire Matteo Renzi nella scissione, che con la sua decisione di candidarsi nel capoluogo ha creato un piccolo terremoto nel suo ex partito, con i renziani rimasti dentro sempre più tentati dal sostenerla. Il primo a fare ufficialmente il passo è stato l’assessore al Lavoro della giunta di Virginio Merola, Marco Lombardo, che si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) La data delle primarie per scegliere il candidato a sindaco c’è già – il 6 giugno -, i candidati in campo pure e immancabili ci sono anche le faide interne: la città èe il partito il Pd, un copione già visto insomma, quando si parla di Pd i veleni, i fratelli coltelli, le strategie e gli ex renziani di mezzo non mancano mai. E infatti ad agitare i sonni dei dem locali ci ha pensato Isabella Conti (nella foto), esponente died attualmente sindaca di San Lazzaro, una vita nel Pd prima di seguire Matteo Renzi nella scissione, che con la sua decisione di candidarsi nel capoluogo ha creato un piccolo terremoto nel suo ex partito, con i renziani rimasti dentro sempre più tentati dal sostenerla. Il primo a fare ufficialmente il passo è stato l’assessore al Lavoro della giunta di Virginio Merola, Marco Lombardo, che si ...

