A 85 anni beccato due volte in un'ora con le prostitute: "Effetto del vaccino covid, eccitazione incontrollata". Multa di oltre mille euro (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn 85enne della Costiera Sorrentina, dopo essersi vaccinato, è stato sorpreso per ben due volte nel giro di un'ora e mezza con delle prostitute. E' accaduto ieri mattina quando l'uomo è stato colto, dalla Polizia Municipale di Eboli, in compagnia di due ragazze di nazionalità bulgara. L'arzillo 85enne ha dichiarato che a causare il suo comportamento "era stato l'Effetto del vaccino covid". L'uomo era partito dal suo comune di residenza a bordo di un vecchio camper. È stato intercettato la prima volta intorno alle 10,30 in un punto del litorale dove solitamente le prostitute si appartano coi loro clienti. I caschi bianchi ebolitani, agli ordini del comandante Sigismondo Lettieri, avevano notato il mezzo fermo e, avvicinandosi per i controlli ...

