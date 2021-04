A 85 anni beccato due volte con le prostitute: “E’ colpa del vaccino anti Covid” (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – Un uomo di 85 anni si è fermato a Eboli, è andato a prostitute ed è stato pizzicato dalla Polizia Municipale. Fin qui la mera cronaca, di per sé trascurabile, se non fosse che l’ancor pimpante signore si è giustificato così: “E’ l’effetto del vaccino anti Covid”. Ma facciamo un passo indietro, ricostruendo la breve storia. L’ultraottantenne della Costiera Sorrentina si mette alla guida del proprio vecchio camper e si dirige sul litorale di Eboli, in una zona dove di solito sono presenti le prostitute. Giunto sul posto si apparta per ben due volte nel giro di appena un’ora e mezza. E in entrambi i casi viene beccato dagli agenti della municipale che notano il suo camper fermo. A 85 anni con le prostitute? ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – Un uomo di 85si è fermato a Eboli, è andato aed è stato pizzicato dalla Polizia Municipale. Fin qui la mera cronaca, di per sé trascurabile, se non fosse che l’ancor pimpante signore si è giustificato così: “E’ l’effetto del”. Ma facciamo un passo indietro, ricostruendo la breve storia. L’ultraottantenne della Costiera Sorrentina si mette alla guida del proprio vecchio camper e si dirige sul litorale di Eboli, in una zona dove di solito sono presenti le. Giunto sul posto si apparta per ben duenel giro di appena un’ora e mezza. E in entrambi i casi vienedagli agenti della municipale che notano il suo camper fermo. A 85con le? ...

EmilioMoravec : RT @PaoloBorg: Me lo vedo.. arrestato architetto pagato per una consulenza tecnica dal Comune di Bellinzona.. beccato in flagrante: 9 anni… - PaoloBorg : Me lo vedo.. arrestato architetto pagato per una consulenza tecnica dal Comune di Bellinzona.. beccato in flagrante… - dragon3rcha : trovato video preferito ma non suo proprio in assoluto beccato 10 minuti fa 10 minuti che ce l’ho in loop potrei co… - HopeSlash : RT @Manucasy: Lui è Michele Dal Forno, 21 anni. Si è beccato una coltellata in pieno volto per aver difeso una ragazza che veniva molestata… - leofelsineo : RT @Manucasy: Lui è Michele Dal Forno, 21 anni. Si è beccato una coltellata in pieno volto per aver difeso una ragazza che veniva molestata… -

Ultime Notizie dalla rete : anni beccato Walter e me... 'na botta de vita. ...l'imponente blitz delle forze dell'ordine nella sua abitazione a l'Olmo dove venne beccato il ... quando ha detto ' magari fra vent'anni si scoprirà che era meglio farne un altro ' l'ho trovato ...

A 85 anni fermato due volte con le prostitute: 'È colpa del vaccino Covid' ... il protagonista della vicenda è un anziano di ottantacinque anni. Il fatto, come riporta anche Fanpage, è avvenuto a Eboli. L'arzillo 85enne è stato beccato, per ben due volte nel giro di appena un'...

Latitante da sei anni, “beccato” e arrestato per ricettazione TriestePrima A 85 anni fermato due volte con le prostitute: “È colpa del vaccino Covid” L'incredibile vicenda, l'anziano è stato beccato per ben due volte in un'ora e mezza nella zona del litorale. Ecco dove è successo ...

Ecovandali, beccata anche una 75enne POVEGLIANO È stata tradita dal numero del bancomat riportato su uno scontrino gettato nella spazzatura. Proprio attraverso questo, la polizia locale è riuscita a risalire all'identità di ...

...l'imponente blitz delle forze dell'ordine nella sua abitazione a l'Olmo dove venneil ... quando ha detto ' magari fra vent'si scoprirà che era meglio farne un altro ' l'ho trovato ...... il protagonista della vicenda è un anziano di ottantacinque. Il fatto, come riporta anche Fanpage, è avvenuto a Eboli. L'arzillo 85enne è stato, per ben due volte nel giro di appena un'...L'incredibile vicenda, l'anziano è stato beccato per ben due volte in un'ora e mezza nella zona del litorale. Ecco dove è successo ...POVEGLIANO È stata tradita dal numero del bancomat riportato su uno scontrino gettato nella spazzatura. Proprio attraverso questo, la polizia locale è riuscita a risalire all'identità di ...