Advertising

TV7Benevento : 25 aprile: Scalfarotto, 'neofascismo pericolo sempre vivo, vicino ad Anpi Genova'... - claudiogiammat2 : @agorarai @luisellacost @RaiTre @preglias @BerniniAM @antoniomisiani @NFratoianni @lauraravetto @fdragoni… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile Scalfarotto

Metro

...il 25, ma 365 giorni l'anno. Tutta la mia vicinanza al circolo Anpi di Genova, città Medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza". Così il sottosegretario all' Interno Ivan...), dalle 16,30, in piazza Della Magione ad Altopascio , noi del movimento nazionale La rete dei patrioti saremo presenti per ribadire il nostro dissenso nei confronti del Ddl Zan/, ...L’antifascismo è la pietra angolare della nostra democrazia, nata dalla resistenza partigiana, e come tale va difeso, tutelato, praticato e ricordato non solo il 25 aprile, ma 365 giorni l'anno.Il sottosegretario all'Interno, Ivan Scalfarotto, ha sottolineato che "il caso delle svastiche ... praticato e ricordato non solo il 25 aprile, ma 365 giorni l'anno".