23 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia (Di venerdì 23 aprile 2021) Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus di oggi, 23 aprile 2021, con gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Covid-19 con i dati della Protezione Civile. Ieri 16.232 morti, 360 morti, 19.125 guariti. Le terapie intensive erano 55 in meno, i ricoveri erano 690 in meno. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare Il bollettino sul coronavirus di oggi, 23 aprile 2021 Attesa per oggi anche l’ordinanza del ministero della Salute con i nuovi colori delle regioni. Secondo le ultime indiscrezioni la Sardegna dovrebbe restare in zona rossa. Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi di coronavirus di oggi: in Lombardia ci sono nuovi contagi e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) Ildel ministero della Salute suldi, 23, con gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Covid-19 con i dati della Protezione Civile. Ieri 16.232 morti, 360 morti, 19.125 guariti. Le terapie intensive erano 55 in meno, i ricoveri erano 690 in meno. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare Ilsuldi, 23Attesa peranche l’ordinanza del ministero della Salute con i nuovi colori delle regioni. Secondo le ultime indiscrezioni la Sardegna dovrebbe restare in zona rossa. Nel dettaglio la ripartizione regionale dei casi didi: in Lombardia ci sono nuovi contagi e ...

Advertising

fattoquotidiano : Delinquente naturale: sul Fatto di domani la querela persa da Berlusconi contro il nostro giornale… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI La Lega non vota la proroga del coprifuoco. Fa come gli pare: con altri 364 morti il leghista vuole… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Aprile: Draghi ha scoperto chi è Salvini. Lite in cdm - ArmandoTerminio : RT @MD___House: A quelli che assaltavano le ambulanze per aprirle e controllare se erano in emergenza Covid, comunico che domani, sabato 24… - ItsLucyEm : DayDreamer, anticipazioni 26 aprile: Sanem cambia look per far tornare la memoria a Can -